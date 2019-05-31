«Енисей» расстался с Панычевой и Кондрашкиной и подписал контракт с Пестовой
Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о расставании с либеро Маргаритой Панычевой и Евгенией Кондрашкиной. Панычева пополнила состав команды перед началом сезона-2018/19. Ранее она уже выступала за красноярский клуб с 2014 по 2016 год.
Кондрашкина играла за «Енисей» с сезона-2011/12.
«Енисей» также подписал контракт с либеро Анастасией Пестовой. Минувшие три сезона она играла в Высшей лиге «А» за команду «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область). С 2014 по 2016 год Анастасия выступала за «Северянку-2» в Высшей лиге «Б». 21-летняя волейболистка впервые сыграет в Суперлиге.
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова.
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