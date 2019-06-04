Гарелик — о переходе в «Ленинградку»: опиралась на свои чувства и желания

Диагональная Анастасия Гарелик оценила выступление в минувшем сезоне и прокомментировала переход в санкт-петербургскую «Ленинградку». Ранее она выступала за «Уралочку-НТМК». В прошедшем розыгрыше Суперлиги команда Николая Карполя завоевала бронзу.
«Я счастлива, что очередной сезон для меня закончился медалью! Это лучшая награда за проделанную работу. О переходе ни с кем не советовалась, опиралась на собственные чувства и желания. Плюсов переезда оказалось намного больше! Что касается задач, то всегда ставлю только самые высокие цели», — цитирует Гарелик официальный сайт клуба.
Анастасия также рассказала о настрое на выступление за сборную Беларуси.
«Очень сложно после насыщенного сезона приезжать в сборную, но здесь семья, родные стены и девчонки, с которыми играем вместе уже долгое время. Всё это как глоток воздуха, который придаёт новые силы! Мы играем Золотую лигу. Затем небольшой отпуск, а далее — подготовка к чемпионату Европы, после которого прибуду в расположение клуба!» — сказала Гарелик.
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