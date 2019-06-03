Гарелик, Фролова, Матиенко, Маркова и Перепёлкина перешли в «Ленинградку»

Санкт-петербургская «Ленинградка» объявила о подписании контрактов с диагональной Анастасией Гарелик («Уралочка-НТМК»), связующей Анной Матиенко («Динамо» Краснодар), блокирующей Марией Перепёлкиной («Динамо» Краснодар), доигровщицами Анастасией Марковой («Протон-Саратов») и Марией Фроловой («Енисей»).
Команду покинули Светлана Крючкова, Ольга Скрипак, Светлана Чеснокова и Ксения Бондарь.
Волейболистка «Ленинградки» Екатерина Петрова приняла решение сделать паузу в профессиональной карьере, сообщает официальный сайт клуба. Спортсменка намерена решить проблемы со здоровьем.
«Желаем нашей коренной ленинградке, нашему капитану и лидеру атак эффективно поправить своё здоровье, а затем с новыми силами, эмоциями и стремлением вернуться к любимому делу, на волейбольную площадку. Катя, твой игровой номер будет ждать свою хозяйку в родной команде! Ты всегда с нами на площадке!» — говорится в сообщении.
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