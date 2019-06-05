Женская сборная России — 15-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 4 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи первого тура третьего этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Турции. Команда России, выигравшая один матч из семи, занимает 15-ю позицию.
Лига наций. Третий этап. Первый тур
Бельгия — Россия — 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).
Сербия — Польша — 3:0 (27:25, 25:21, 25:22).
Доминиканская Республика — Турция — 1:3 (20:25, 21:25, 26:24, 18:25).
Таиланд — Болгария — 3:1 (25:27, 25:20, 25:22, 25:22).
Нидерланды — Италия — 1:3 (13:25, 25:22, 19:25, 16:25).
Китай — Япония — 3:0 (27:25, 25:18, 25:21).
Бразилия — Германия — 2:3 (25:21, 29:31, 25:21, 20:25, 13:15).
США — Южная Корея — 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:18).
Турнирная таблица
1. Турция – 6 побед — 1 поражение (18 очков, сеты — 18:5).
2. США – 6-1 (18, сеты — 20:8, мячи — 636:557).
3. Италия – 6-1 (18, сеты — 20:8, мячи — 656:582).
4. Китай – 5-2 (15, сеты — 16:7).
5. Польша – 5-2 (15, сеты — 17:11).
6. Бразилия – 4-3 (13, сеты — 15:8).
7. Сербия – 4-3 (12, сеты — 14:11, мячи — 566:546).
8. Япония – 4-3 (12, сеты — 14:11, мячи — 583:570).
9. Бельгия – 4-3 (11).
9. Таиланд – 3-4 (9).
10. Доминиканская Республика – 3-4 (8).
12. Нидерланды – 2-5 (7).
13. Германия – 2-5 (5).
14. Южная Корея – 1-6 (3, сеты — 6:18).
15. Россия – 1-6 (3, сеты — 5:19).
16. Болгария – 0-7 (1).
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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