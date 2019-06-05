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Панков: в следующем матче вы увидите другую команду

Панков: в следующем матче вы увидите другую команду
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал поражение в матче Лиги наций с командой Бельгии со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 22:25). Для россиянок это шестой проигрыш в семи встречах турнира. Бельгийки одержали четвёртую победу.

«Бельгийская команда великолепно сыграла в защите. Соперницы были активны и боролись за каждый мяч. Мы не сыграли на своём привычном уровне против сильной атаки. Бельгия — мотивированная команда. У нас были новые игроки, но им ещё нужно адаптироваться в команде. Нам не хватало сил, и ближе к концу каждого сета мы отдавали преимущество. В следующем матче вы увидите другую команду», — цитирует Панкова официальный сайт FIVB.

Сегодня, 5 июня, россиянки сыграют с сербками, а бельгийки встретятся с командой Польши.

Женская сборная России — 15-я в турнирной таблице Лиги наций
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