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Саммельвуо: в Уфе нас ждут сильные соперники, нет ни одной слабой команды

Саммельвуо: в Уфе нас ждут сильные соперники, нет ни одной слабой команды
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо признался, что был удивлён решением болельщиков встретить команду в аэропорту Уфы, а также рассказал о настрое на второй этап Лиги наций.

«Честно, не ожидал. Круто, болельщики – молодцы! Мы знаем, что в Уфе нас ждут сильные соперники, нет ни одной слабой команды. Мы хотим прогрессировать, становиться лучше. В Сербии после первой игры мы сделали поправки, победили в двух матчах. Как я сказал, все соперники сильные, Португалия – хорошая команда с высоким уровнем игры. Они обыграли Болгарию, это говорит о многом.

Сыграют ли в Уфе Дмитрий Ковалёв и Игорь Филиппов? Да, конечно, они будут в заявке», – приводит слова Саммельвуо «Горобзор».

В Уфе россияне сыграют с командами Португалии, США и Италии. Матчи пройдут с 7 по 9 июня.

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