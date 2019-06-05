Саммельвуо: в Уфе нас ждут сильные соперники, нет ни одной слабой команды

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо признался, что был удивлён решением болельщиков встретить команду в аэропорту Уфы, а также рассказал о настрое на второй этап Лиги наций.



«Честно, не ожидал. Круто, болельщики – молодцы! Мы знаем, что в Уфе нас ждут сильные соперники, нет ни одной слабой команды. Мы хотим прогрессировать, становиться лучше. В Сербии после первой игры мы сделали поправки, победили в двух матчах. Как я сказал, все соперники сильные, Португалия – хорошая команда с высоким уровнем игры. Они обыграли Болгарию, это говорит о многом.



Сыграют ли в Уфе Дмитрий Ковалёв и Игорь Филиппов? Да, конечно, они будут в заявке», – приводит слова Саммельвуо «Горобзор».

В Уфе россияне сыграют с командами Португалии, США и Италии. Матчи пройдут с 7 по 9 июня.

