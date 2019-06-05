Капитан женской сборной России: нужно больше матчей, чтобы сыграться
Капитан женской сборной России по волейболу блокирующая Екатерина Ефимова прокомментировала поражение в матче третьей игровой недели Лиги наций – 2019 с командой Сербии (1:3).
«У нас новая молодая команда, и нам нужно больше матчей, чтобы сыграться. На этой неделе в нашей команде появилось ещё несколько новых игроков, и это всё ещё смешанный состав. Некоторые из нас играют в чемпионате России, но не все. Мы должны решить все эти проблемы в ближайшие несколько недель», — приводит слова Ефимовой пресс-служба Лиги наций.
Одержав одну победу в восьми матчах, российские волейболистки занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице соревнований.
6 июня сборная России завершит третью игровую неделю в Лиге наций встречей с командой Польши.
Российские волейболистки потерпели седьмое поражение в Лиге наций — 2019
- 5 июня 2019
-
22:45
-
22:09
-
20:26
-
16:05
-
15:09
-
14:47
-
14:00
-
13:18
-
13:05
-
12:18
-
12:04
-
11:10
-
10:41
-
10:37
-
10:06
-
09:09
-
09:02
- 4 июня 2019
-
22:57
-
17:38
-
16:49
-
16:40
-
15:53
-
15:05
-
14:15
-
13:32
-
13:08
-
12:04
-
11:31
-
11:19
-
11:10
-
10:07
-
10:04
-
09:31
-
09:24
- 3 июня 2019
-
21:16
Партнерский контент