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Капитан женской сборной России: нужно больше матчей, чтобы сыграться

Капитан женской сборной России: нужно больше матчей, чтобы сыграться
Волейбол / Сборная России 0

Капитан женской сборной России по волейболу блокирующая Екатерина Ефимова прокомментировала поражение в матче третьей игровой недели Лиги наций – 2019 с командой Сербии (1:3).

«У нас новая молодая команда, и нам нужно больше матчей, чтобы сыграться. На этой неделе в нашей команде появилось ещё несколько новых игроков, и это всё ещё смешанный состав. Некоторые из нас играют в чемпионате России, но не все. Мы должны решить все эти проблемы в ближайшие несколько недель», — приводит слова Ефимовой пресс-служба Лиги наций.

Одержав одну победу в восьми матчах, российские волейболистки занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице соревнований.

6 июня сборная России завершит третью игровую неделю в Лиге наций встречей с командой Польши.

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