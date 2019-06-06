Либеро сборной Сербии: мы отлично подготовились к Лиге наций
Либеро сборной Сербии Бояна Гочанин поделилась впечатлениями от победы в матче с командой России в Лиге наций со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:11, 25:22). Для подопечных Вадима Панкова это седьмое поражение в восьми встречах. Команда Сербии одержала пятую победу.
«Я очень рада, что могу находиться в сборной и набираться опыта. У нас очень весёлая команда. Мне всё очень нравится, я действительно прогрессирую. Наш успех в Лиге наций объясняется тем, что мы упорно работали и тренировались. Мы отлично подготовились к турниру. Надеемся попасть в „Финал шести“, — приводит слова Гочанин официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сегодня, 6 июня, россиянки сыграют с командой Польши, а сербки встретятся с бельгийками.
Женская сборная России — 15-я в турнирной таблице Лиги наций
- 6 июня 2019
-
11:09
-
10:04
-
09:16
-
09:11
- 5 июня 2019
-
22:45
-
22:09
-
20:26
-
16:05
-
15:09
-
14:47
-
14:00
-
13:18
-
13:05
-
12:18
-
12:04
-
11:10
-
10:41
-
10:37
-
10:06
-
09:09
-
09:02
- 4 июня 2019
-
22:57
-
17:38
-
16:49
-
16:40
-
15:53
-
15:05
-
14:15
-
13:32
-
13:08
-
12:04
-
11:31
-
11:19
-
11:10
-
10:07
Партнерский контент