Либеро сборной Сербии: мы отлично подготовились к Лиге наций

Либеро сборной Сербии Бояна Гочанин поделилась впечатлениями от победы в матче с командой России в Лиге наций со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:11, 25:22). Для подопечных Вадима Панкова это седьмое поражение в восьми встречах. Команда Сербии одержала пятую победу.



«Я очень рада, что могу находиться в сборной и набираться опыта. У нас очень весёлая команда. Мне всё очень нравится, я действительно прогрессирую. Наш успех в Лиге наций объясняется тем, что мы упорно работали и тренировались. Мы отлично подготовились к турниру. Надеемся попасть в „Финал шести“, — приводит слова Гочанин официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сегодня, 6 июня, россиянки сыграют с командой Польши, а сербки встретятся с бельгийками.