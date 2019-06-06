Саммельвуо: на Полетаеве впервые такая большая ответственность в сборной

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо рассказал о настрое на второй этап Лиги наций, который пройдёт в Уфе с 7 по 9 июня.

«Нас встретили болельщики в аэропорту, это было очень приятно. Мы хотим играть лучше в этот уик-энд. И надеемся, что эти три дня в Уфе будут большим волейбольным праздником.



Календарь Лиги наций — это очень тяжело, но мы не жалуемся. Это не зависит от нас. Перелёты заставляют уделять много внимания нашим нагрузкам на тренировках. Для всех нас это огромный опыт.



Полетаев не слишком ярко сыграл в Сербии? Игроки не машины. Невозможно быть на пике формы весь год. На Полетаеве впервые такая большая ответственность в сборной. Пока, думаю, он будет в сборной. На втором этапе будут всё те же 14 игроков.



Мы не ставим задачи выиграть какой-то определённый матч. У меня другая философия. Когда начинается игра, все хотят выигрывать. Это наша дорога сейчас. Каждая игра – это возможность расти. Я думаю, если мы выйдем в «Финал шести», то сможем начать что-то считать.



Самое главное – внутреннее желание игрока. Если его нет, то у тренера не получится. У него могут быть другие интересы в жизни. Все разные и видят мир по-разному. И это интересно.

Главная задача на сезон – отбор на Олимпиаду и чемпионат Европы. Невозможно выиграть все турниры в сезоне. Мы попробуем быть умными, попробуем построить команду, чтобы выполнить задачу», — цитирует Саммельвуо «Спорт Бизнес Online».

Завтра, 7 июня, сборная России сыграет с командой Португалии.



«Когда я был в Финляндии, мы каждый год играли с ними. Это очень хорошая команда. Феррейра вообще топ-игрок, я считаю. Они латинская команда, у них кровь кипит на площадке. Мы сейчас готовимся только к ним, даже не думаем об Италии. Может, там не такая физически одарённая команда, но они техничны», — сказал Саммельвуо.