Орлова: в Саратове был «убитый» спортзал

Блокирующая Екатерина Орлова сравнила условия, созданные в её нынешнем клубе — калининградском «Локомотиве» — и прежнем — саратовском «Протоне».

«Немаловажным, на мой взгляд, было то, что для команды были созданы шикарные условия. Арена спорткомплекса «Янтарный» считается одной из лучших в России. Кроме того, для нас сделали комфортные раздевалки с отличным ремонтом: со встроенной кухней, телевизором, проведен Интернет. Есть медцентр, где мы можем полностью восстановиться после игр. После тренировок, например, есть возможность перекусить. А тренировок у нас обычно по две в день, утром и вечером. Много таких приятных бытовых мелочей, которые в комплексе создают атмосферу комфорта и заботы. Это очень важно — чтобы игрок ни о чем, кроме игры, не думал.

Кроме того, каждой спортсменке клуб предоставил отдельные съёмные квартиры. Причем, не всем однокомнатные, предполагая, что к кому-то могут приехать родственники и тем тоже надо будет где-то жить.

В саратовском «Протоне», где я играла до «Локомотива», были большие проблемы по выплате зарплаты. Мы её не видели по полгода. Только не подумайте, что мы играли только ради денег. Но мы — профессиональные спортсмены, это наш заработок… Кроме того, в Саратове был «убитый» спортзал. А мы — девочки и нам важно, чтобы всё было чисто, аккуратно", — цитирует Орлову Caravan.su.

В завершившемся сезоне «Локомотив» завоевал серебро Суперлиги. «Протон» сохранил прописку в элитном дивизионе по итогам переходных матчей.