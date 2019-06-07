Сборная США перед встречей с Россией в Лиге наций проиграла итальянцам
Мужская сборная Италии на старте второго этапа Лиги наций в Уфе обыграла команду США со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23). Для подопечных Джанлоренцо Бленджини это третья победа в четырёх матчах турнира. Команда Джона Спироу потерпела третье поражение.
Лига наций. Мужчины. Второй этап. Уфа. 1-й тур
Италия — США — 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23).
Завтра, 8 июня, итальянцы сыграют с португальцами, а американцы встретятся со сборной России, которая является действующим победителем Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо на стартовом этапе соревнований выиграли два матча из трёх.
В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).
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