Сборная США перед встречей с Россией в Лиге наций проиграла итальянцам

Мужская сборная Италии на старте второго этапа Лиги наций в Уфе обыграла команду США со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23). Для подопечных Джанлоренцо Бленджини это третья победа в четырёх матчах турнира. Команда Джона Спироу потерпела третье поражение.

Лига наций. Мужчины. Второй этап. Уфа. 1-й тур

Италия — США — 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23).

Завтра, 8 июня, итальянцы сыграют с португальцами, а американцы встретятся со сборной России, которая является действующим победителем Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо на стартовом этапе соревнований выиграли два матча из трёх.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).