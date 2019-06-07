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Саммельвуо: цель сборной России по волейболу — расти от игры к игре

Саммельвуо: цель сборной России по волейболу — расти от игры к игре
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в первом матче второй игровой недели Лиги наций со сборной Португалии (3:0).

«Никаких претензий к ребятам у меня нет. Мы все — одна команда, мы смотрим, что мы сделали. Цель — расти от игры к игре, это самое важное. У нас очень мало тренировок, а игры непростые. Сегодня с хорошего приёма у нас была очень хорошая атака. Были небольшие сложности в приёме, в этом элементе можем играть лучше. Очень хорошо, что выиграли в трёх сетах, это важно для нас. Уверенность появится, смотрим дальше вперёд, завтра важный матч», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

8 июня сборная России во втором матче домашнего этапа Лиги наций в Уфе сыграет со сборной США.

У этой Португалии нет Роналду. Да и он не мешал бы России победить в Лиге наций
Подопечные Саммельвуо просто не могли разочаровать большое количество зрителей в Уфе и победили португальцев в трёх сетах.
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