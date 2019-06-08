«Пляжницы» Дабижа и Рудых пробились в 1/4 финала этапа Мирового тура в Нанкине

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых преодолели первый раунд плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай). Они обыграли дуэт из Тайваня Ко Най Хан/Лю Пи Синь со счётом 21:17, 21:19.

В четвертьфинале Дабижа и Рудых встретятся с китаянками Шухуэй Вэнь и Цзинчжэ Ван.

Напомним, ранее на этапе Мирового тура в Наньтуне (Китай) российские «пляжницы» заняли первое место в группе Е и в итоге смогли дойти до полуфинала. На этой стадии они проиграли бразильской паре Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо со счётом 17:21, 17:21.

В матче за третье место Ксения и Дарья взяли верх над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской — 21:13, 21:16, завоевав бронзовые медали.