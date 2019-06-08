«Пляжницы» Дабижа и Рудых пробились в 1/4 финала этапа Мирового тура в Нанкине
Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых преодолели первый раунд плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай). Они обыграли дуэт из Тайваня Ко Най Хан/Лю Пи Синь со счётом 21:17, 21:19.
В четвертьфинале Дабижа и Рудых встретятся с китаянками Шухуэй Вэнь и Цзинчжэ Ван.
Напомним, ранее на этапе Мирового тура в Наньтуне (Китай) российские «пляжницы» заняли первое место в группе Е и в итоге смогли дойти до полуфинала. На этой стадии они проиграли бразильской паре Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо со счётом 17:21, 17:21.
В матче за третье место Ксения и Дарья взяли верх над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской — 21:13, 21:16, завоевав бронзовые медали.
Российские «пляжницы» Дабижа и Рудых выиграли бронзу на этапе Мирового тура
- 8 июня 2019
-
09:01
- 7 июня 2019
-
21:30
-
21:20
-
20:59
-
20:50
-
20:43
-
18:47
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:48
-
16:10
-
15:04
-
14:12
-
13:10
-
12:23
-
12:12
-
11:44
-
11:12
-
10:11
-
10:06
-
09:21
-
09:05
- 6 июня 2019
-
21:04
-
17:07
-
16:56
-
15:56
-
15:03
-
14:00
-
13:35
-
13:19
-
13:01
-
12:00
-
11:09
-
10:04
Партнерский контент