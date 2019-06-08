Матч Россия — США в Уфе установил рекорд посещаемости Лиги наций в России

Матч второй игровой недели мужской волейбольной Лиги наций в Уфе между сборными России и США установил рекорд посещаемости турнира в России. На трибунах присутствовали 8080 зрителей. Хозяева площадки отблагодарили болельщиков уверенной победой со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:15).
Повышенное внимание любителей волейбола к своей команде прокомментировал главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо.
«Конечно, поддержка помогает, и не только нам, но и всему российскому волейболу. На трибунах видел много детей. Может быть, они скажут завтра или в понедельник: «Папа, мама, я хочу играть в волейбол». Поэтому у нас тоже большая ответственность. Давать удовольствие, получать его, делать всем вместе большой волейбольный праздник! Такая атмосфера, как и должна быть. Завтра, надеюсь, будет ещё больше зрителей, но завтра будет очень тяжело», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
В заключительном матче домашнего этапа Лиги наций сборная России сыграет с командой Италии, также выигравшей на данный момент два матча в Уфе.
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