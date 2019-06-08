Тренер сборной США: всегда тяжело играть, когда соперника так поддерживают

Главный тренер мужской сборной США по волейболу Джон Спироу после поражения от России (0:3) в матче второй игровой недели Лиги наций в Уфе заявил, что разочарован игрой своей команды.
«Я очень разочарован тем, как мы проиграли. Россия сыграла отличный матч, а нам не хватило доигровщиков, у меня не было замен на этой позиции. Взаимодействие между связующим и нападающими уже второй матч не лучшее, Бен Патч был не так хорош, как всегда. Мы столкнулись с высоченным блоком, нам было очень тяжело играть на отведённых мячах.
Мика Кристенсон только-только присоединился к нам. Я надеюсь, он будет находить связи с остальной командой и мы будем играть лучше. Мэтт Андерсон пока только начал тренировки в Анахайме на нашей базе, ведь он поздно закончил сезон. Он будет с командой через неделю, но играть будет готов к домашнему этапу в Чикаго.
Всегда тяжело играть, когда соперника так поддерживают. Это доставило нам проблемы, но атмосфера была великолепной, очень круто видеть такой зал в Уфе. Мы много путешествуем, играем по всему миру ради таких залов», — передаёт слова Спироу корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
- 8 июня 2019
-
20:51
-
20:42
-
20:25
-
20:12
-
18:32
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:29
-
14:32
-
14:18
-
09:01
- 7 июня 2019
-
21:30
-
21:20
-
20:59
-
20:50
-
20:43
-
18:47
-
17:04
-
16:57
-
16:53
-
16:48
-
16:10
-
15:04
-
14:12
-
13:10
-
12:23
-
12:12
-
11:44
-
11:12
-
10:11
-
10:06
-
09:21
-
09:05