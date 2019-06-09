Тренер сборной США: придётся вернуться в Уфу ещё, чтобы больше выучить по-русски

Главный тренер сборной США по волейболу Джон Спироу подвёл итог выступления своей команды на этапе Лиги наций в Уфе, который американцы завершили победой над сборной Португалии (3:1).
«Да, связующий Ма'а сегодня играл доигровщика, он знаком с этой позиции, играл в колледже. Но у нас он пасует. В этом и есть красота волейбола. У нас проблемы после клубного сезона, накопились травмы, поэтому я и выпустил его в доигровку. Так молодые ребята растут. У него хорошая рука, пас, он рожден быть связующим. Но сегодня он вышел в доигровку и сыграл неплохо.
Очень важно, что мы прибавляем от игры к игре. Но парни устали, им нужно больше отдыха после тяжёлого клубного сезона. Но сейчас у нас играют ребята, которые могут сделать заявку на поездку в Токио. Эти матчи могут помочь им.
Знаю ли я что-то по-русски? Нет. Мой русский совсем плох. СпО-си-бо, так (смеётся)? Придётся вернуться сюда ещё, чтобы выучить больше», — передаёт слова Спироу корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
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