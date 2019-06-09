Тренер сборной Португалии: в России есть сладкое блюдо… Пав-ло-ва? А, пахлава

Главный тренер сборной Португалии по волейболу Уго Силва подвёл итоги выступления команды на второй игровой неделе Лиги наций в Уфе. Португальцы потерпели три поражения в трёх матчах, взяв только одну партию в заключительной встрече со сборной США (1:3).

«Сегодня мы сыграли намного лучше. Снова нас сгубили необязательные ошибки.

Что могу сказать по-русски? У вас есть блюдо… что-то сладкое… Пав-ло-ва? Как? А, пахлава (улыбается)», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Португальские волейболисты на сегодня одержали только одну победу в шести матчах Лиги наций и занимают 15-е место в турнирной таблице. В четырёх матчах португальцы не взяли ни одного сета.