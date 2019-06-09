Российские волейболисты нанесли поражение итальянцам в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на домашнем этапе Лиги наций в Уфе. В матче третьего тура подопечные Туомаса Саммельвуо нанесли поражение команде Италии со счётом 3:0 (29:27, 25:16, 25:18). Борьба в этом матче завязалась только в первой партии, а дальше на площадке была только одна команда – сборная России.
Самым результативным игроком матча стал диагональный Виктор Полетаев, принесший национальной команде 17 очков (5 эйсов). 13 баллов (3 из них на блоке) набрал Егор Клюка, 10 (2 эйса) – Дмитрий Волков.
Сборная России, одержав 5 побед в 6 матчах, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. Все три матча в Уфе хозяева выиграли в трёх партиях.
Третью игровую неделю российские волейболисты проведут в Иране, где сыграют с командами Польши, Канады и Ирана.
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Вторая игровая неделя. 3-й тур. Уфа, Россия
Россия – Италия – 3:0 (29:27, 25:16, 25:18).
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