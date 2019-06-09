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Кобзарь: мурашки по коже шли от поддержки болельщиков в Уфе

Кобзарь: мурашки по коже шли от поддержки болельщиков в Уфе
Волейбол / Сборная России 0

Связующий сборной России по волейболу Игорь Кобзарь подвёл итоги домашнего этапа Лиги наций в Уфе, в ходе которого национальная команда одержала три победы со счётом 3:0.

«Как говорит нам тренер, самое главное — получать удовольствие, с каждой игрой расти и прибавлять. На пресс-конференции я говорил, что будем играть лучше с каждым матчем, доволен, что сдержал слово. Посмотрим дальше.

В первый уик-энд тренерский штаб всех дергал, сейчас мы более-менее определились с шестёркой, играть спокойнее стали, не думаем о том, кто будет играть, какие перестановки в команде. Всё встало на свои места, сложилось.

Сейчас в Уфе лучше, чем в прошлом году. Было потрясающе, очень шумно, такой гул бывал, когда долгие розыгрыши. Мурашки по коже шли! Болельщики нас подгоняли, придавали уверенности, поэтому нам способствовала удача.

Как прогресс в изучении английского? Если мне вопрос заранее задать, дать подумать, то я отвечу нормально. Карточки для изучения не взял, сумка переполнена, у нас выезд на три недели без возвращения в Россию», — передаёт слова Кобзаря корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

В Уфе по максимуму. Россия провозилась с Италией сет, а потом размазала
Российские волейболисты на домашнем этапе Лиги наций выиграли все матчи. Итальянцев хватило на один сет.
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