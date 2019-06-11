«Сахалин» обновил четыре клубных рекорда

«Сахалин» в минувшем розыгрыше чемпионата России среди женских команд обновил четыре клубных рекорда. Команда выиграла 11 матчей, что на два больше прежнего рекорда (2017/18).



Клуб из Южно-Сахалинска обновил достижение по наименьшему количеству поражений. «Сахалин» проиграл 17 матчей, тогда как в обоих предыдущих чемпионатах проигрывал 18 раз.



«Сахалин» набрал 32 очка, что на 8 больше, чем в двух предыдущих сезонах. Кроме того команда выиграла 43 сета. Предыдущее рекордное достижение равнялось 36 (2017/18), сообщает официальный сайт клуба.



Алёна Лозюк повторила клубный рекорд по количеству эйсов за чемпионат — 35. Столько же раз навылет подала Людмила Хабибулина в сезоне-2016/17.

В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место.