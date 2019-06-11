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«Сахалин» обновил четыре клубных рекорда

«Сахалин» обновил четыре клубных рекорда
Волейбол / Суперлига женщины 0

«Сахалин» в минувшем розыгрыше чемпионата России среди женских команд обновил четыре клубных рекорда. Команда выиграла 11 матчей, что на два больше прежнего рекорда (2017/18).

Клуб из Южно-Сахалинска обновил достижение по наименьшему количеству поражений. «Сахалин» проиграл 17 матчей, тогда как в обоих предыдущих чемпионатах проигрывал 18 раз.

«Сахалин» набрал 32 очка, что на 8 больше, чем в двух предыдущих сезонах. Кроме того команда выиграла 43 сета. Предыдущее рекордное достижение равнялось 36 (2017/18), сообщает официальный сайт клуба.

Алёна Лозюк повторила клубный рекорд по количеству эйсов за чемпионат — 35. Столько же раз навылет подала Людмила Хабибулина в сезоне-2016/17.

В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место.

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