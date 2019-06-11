Макрогузова: наша задача — на каждом турнире входить в топ-5

Российская «пляжница» Надежда Макрогузова, выступающая в паре со Светланой Холоминой, поделилась ожиданиями от этапа Мирового тура, который стартует в Варшаве (Польша) завтра, 12 июня.

«Завтра мы стартуем в очередном турнире Мировой серии. Наша задача — в каждых соревнованиях, на каждом этапе занимать место не ниже первой пятёрки, чтобы зарабатывать очки и улучшать свой рейтинг. Этот год необычайно важен для нас. По его итогам решится, сумеем ли мы завоевать олимпийскую путёвку и отправиться на Олимпиаду-2020.



После польского турнира мы отправимся в Анапу, где будет проходить очередной учебно-тренировочный сбор по подготовке к чемпионату мира в Гамбурге», — приводит слова Макрогузовой официальный сайт краснодарского «Динамо».

Чемпионат мира пройдёт в Гамбурге (Германия) с 28 июня по 7 июля.