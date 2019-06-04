Россияне узнали соперников на чемпионате мира по пляжному волейболу

Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2019 по пляжному волейболу, который пройдёт с 28 июня по 7 июля в Гамбурге (Германия), сообщает официальный сайт FIVB. Состав участников чемпионата мира был определён по мировому рейтингу и по условиям континентальных отборов.

Россию на чемпионате мира представят четыре мужские и две женские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (рейтинг), Илья Лешуков/Константин Семёнов (рейтинг), Никита Лямин/Тарас Мыськив (по европейской квалификации), Игорь Величко/Максим Худяков (по европейской квалификации), Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (рейтинг), Екатерина Бирлова/Евгения Уколова (по европейской квалификации).



Мужчины. Группа С

Красильников/Стояновский (Россия), Допплер/Хорст (Австрия), Каминати/Раньери (Италия), Гоц/Агеба (Япония).



Группа Е

Лешуков/Семёнов (Россия), Алисон/Альваро Фильо (Бразилия), Валкенхорст/Винтер (Германия), Гонсалес/Рейес (Куба).



Группа G

Величко/Худяков (Россия), Гибб/Тэйлор Крэбб (США), Кантор/Лосяк (Польша), Виейто/Кайрус (Уругвай).



Группа J

Лямин/Мыськив (Россия), М.Гримальт/Э.Гримальт (Куба), Вирхен/Онтиверос (Мексика), Флюгген/Элерс (Германия).



Женщины. Группа I

Бирлова/Уколова (Россия), Паван/Хумана-Паредес (Канада), Клаес/Спонсил (США), Диана/Юли (Колумбия).



Группа К

Макрогузова/Холомина (Россия), Росс/Хьюз (США), Галлай/Перейра (Аргентина), Линь/Чжэн (Китай).