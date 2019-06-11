Ерёмин покинул московское «Динамо»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с доигровщиком Станиславом Ерёминым. Он перешёл в столичную команду в июне 2018 года. Ранее волейболист выступал за «Динамо-Белогорье», ЦСКА, «Динамо-Металлург», «Урал», «Динамо-Янтарь», «Динамо» (Краснодар), «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо-ЛО».

«Всего Станислав принял участие в девяти матчах, причём выступал как непосредственно в качестве доигровщика (на счету Станислава 4 очка), так и выходил на площадку в амплуа либеро, таким образом подменяя травмированных коллег. Мы желаем Станиславу успешного продолжения карьеры, а также отсутствия травм», — говорится в сообщении.

Станислав Ерёмин — бронзовый призёр чемпионата России 2017 года, серебряный призёр Кубка России 2014, 2016 годов в составе новосибирского «Локомотива».