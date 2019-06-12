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Чемпионат Польши пройдёт в новом формате

Чемпионат Польши пройдёт в новом формате
Волейбол / Международный волейбол 0

Польские клубы проголосовали за изменение формата чемпионата страны, сообщает Sportowe Fakty. Впервые с сезона-2014/15 в Плюслиге будет сыгран плей-офф с участием восьми клубов.

В предыдущих сезонах по итогам регулярного чемпионата борьбу за награды продолжали шесть клубов. Две лучшие команды сразу попадали в полуфинал; третья команда играла с шестой, а четвёртая — с пятой.

Чемпионат стартует 26 октября, а завершится в начале мая.

Ранее стало известно об изменении формата российской Суперлиги. Турнир завершится раньше обычного — 5 апреля. Чемпион будет определён по итогам «Финала шести». В регулярном чемпионате команды будут разделены на две группы и вместо 26 туров проведут 19 (12 — с соперниками из своей группы, 7 — из другой). Несмотря на разделение команд, турнирная таблица будет общей.

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