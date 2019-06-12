Стало известно расписание матчей чемпионата мира по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола представила расписание матчей группового этапа чемпионата мира—2019 по пляжному волейболу, который пройдёт с 28 июня по 7 июля в Гамбурге (Германия).

Россию на чемпионате мира представят четыре мужские и две женские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Игорь Величко/Максим Худяков, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.

28 июня

Лешуков/Семёнов (Россия) — Тамер/Махмуд (Катар).

Красильников/Стояновский (Россия) — Гоцу/Агеба (Япония).

29 июня

Бирлова/Уколова (Россия) — Клаес/Спонсил (США).

Макрогузова/Холомина (Россия) — Линь/Чжэн (Китай).

Величко/Худяков (Россия) — Кантор/Лосяк (Польша).

Красильников/Стояновский (Россия) — Каминати/Раньери (Италия).

Лямин/Мыськив (Россия) — Вирхен/Онтиверос (Мексика).

30 июня

Бирлова/Уколова (Россия) — Паван/Хумана-Паредес (Канада).

Лешуков/Семёнов (Россия) — Аллен/Слик (США).

Величко/Худяков (Россия) — Гибб/Крэбб (США).

1 июля

Макрогузова/Холомина (Россия) — Галлай/Перейра (Аргентина).

Лямин/Мыськив (Россия) — Флюгген/Элерс (Германия).

Красильников/Стояновский (Россия) — Допплер/Хорст (Австрия).

2 июля

Бирлова/Уколова (Россия) — Диана/Юли (Колумбия).

Макрогузова/Холомина (Россия) — Росс/Хьюз (США).

Лешуков/Семёнов (Россия) — Алисон/Альваро Фильо (Бразилия).

Величко/Худяков (Россия) — Виейто/Кайрус (Уругвай).

3 июля

Лямин/Мыськив (Россия) — М. Гримальт/Э. Гримальт (Чили).