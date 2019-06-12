Стало известно расписание матчей чемпионата мира по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола представила расписание матчей группового этапа чемпионата мира—2019 по пляжному волейболу, который пройдёт с 28 июня по 7 июля в Гамбурге (Германия).
Россию на чемпионате мира представят четыре мужские и две женские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Игорь Величко/Максим Худяков, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.
28 июня
Лешуков/Семёнов (Россия) — Тамер/Махмуд (Катар).
Красильников/Стояновский (Россия) — Гоцу/Агеба (Япония).
29 июня
Бирлова/Уколова (Россия) — Клаес/Спонсил (США).
Макрогузова/Холомина (Россия) — Линь/Чжэн (Китай).
Величко/Худяков (Россия) — Кантор/Лосяк (Польша).
Красильников/Стояновский (Россия) — Каминати/Раньери (Италия).
Лямин/Мыськив (Россия) — Вирхен/Онтиверос (Мексика).
30 июня
Бирлова/Уколова (Россия) — Паван/Хумана-Паредес (Канада).
Лешуков/Семёнов (Россия) — Аллен/Слик (США).
Величко/Худяков (Россия) — Гибб/Крэбб (США).
1 июля
Макрогузова/Холомина (Россия) — Галлай/Перейра (Аргентина).
Лямин/Мыськив (Россия) — Флюгген/Элерс (Германия).
Красильников/Стояновский (Россия) — Допплер/Хорст (Австрия).
2 июля
Бирлова/Уколова (Россия) — Диана/Юли (Колумбия).
Макрогузова/Холомина (Россия) — Росс/Хьюз (США).
Лешуков/Семёнов (Россия) — Алисон/Альваро Фильо (Бразилия).
Величко/Худяков (Россия) — Виейто/Кайрус (Уругвай).
3 июля
Лямин/Мыськив (Россия) — М. Гримальт/Э. Гримальт (Чили).
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