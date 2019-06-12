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Сборная Болгарии ни разу не побеждала Россию на главных международных турнирах

Сборная Болгарии ни разу не побеждала Россию на главных международных турнирах
Волейбол / Сборная России 0

Международная федерации волейбола в преддверии матча женских сборных России и Болгарии на четвёртом этапе Лиги наций в Перудже (Италия) представила статистику личных встреч команд. Сборная России (включая матчи сборной СССР) ни разу не проигрывала сборной Болгарии на крупнейших международных соревнованиях (Лига наций, Олимпиада, чемпионат мира, Кубок мира, Гран-при, Всемирный кубок чемпионов), одержав 9 побед.

8 из этих игр прошли на чемпионатах мира, 1 — на Кубке мира 1981 года. В противостоянии с россиянками болгарки не выигрывали больше одной партии за матч.

Что касается других турниров, то в последний раз сборная Болгарии победила команду России на Европейских играх 2015 года в Баку (Азербайджан) — 3:0.

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