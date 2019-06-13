Воронина стала игроком «Енисея»
Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 29-летней центральной блокирующей Еленой Ворониной. Ранее она выступала за «ЮЗГУ-Атом» (Курск) и «Импульс» (Волгодонск).
Воронина — чемпионка России среди команд Высшей лиги «Б» (2010), двукратный бронзовый призёр Высшей лиги «А».
В начале июня «Енисей» заключил соглашение с 28-летней диагональной Анастасией Азановой. В минувшем сезоне волейболистка выступала за нижегородскую «Спарту», завоевав золотую медаль Высшей лиги «А».
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».
Диагональная «Спарты» перешла в «Енисей»
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