Воронина стала игроком «Енисея»

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 29-летней центральной блокирующей Еленой Ворониной. Ранее она выступала за «ЮЗГУ-Атом» (Курск) и «Импульс» (Волгодонск).

Воронина — чемпионка России среди команд Высшей лиги «Б» (2010), двукратный бронзовый призёр Высшей лиги «А».

В начале июня «Енисей» заключил соглашение с 28-летней диагональной Анастасией Азановой. В минувшем сезоне волейболистка выступала за нижегородскую «Спарту», завоевав золотую медаль Высшей лиги «А».



Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».