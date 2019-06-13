Россия потеряет шансы на выход в «Финал шести» в случае поражения от Италии

Сегодня, 13 июня, женская сборная России в Перудже сыграет с командой Италии в рамках четвёртого этапа Лиги наций. В 11 проведённых встречах подопечные Вадима Панкова одержали 3 победы и занимаю 14-е место в турнирной таблице. Итальянки по итогам второго тура четвёртого этапа лидировали.

Если сборная России сегодня потерпит поражение, то потеряет шансы на выход в «Финал шести». В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала). На данный момент на шестой позиции располагается команда Японии, одержавшая 7 побед.

Матчи пятого этапа с участием сборной России пройдут в Екатеринбурге. Россиянки 18 июня сыграют с США, 19-го — с Таиландом, 20-го — с Нидерландами.