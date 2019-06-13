Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 12 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи второго тура четвёртого этапа. На первое место в турнирной таблице поднялась сборная Италии. Команда России, выигравшая 3 матча из 11, занимает 14-ю позицию.
Лига наций. Женщины. Четвёртый этап. Второй тур
Болгария — Россия — 0:3 (20:25, 23:25, 16:25).
Италия — Южная Корея — 3:1 (25:17, 25:21, 23:25, 25:13).
Польша — США — 1:3 (25:21, 23:25, 15:25, 11:25).
Китай — Турция — 3:0 (26:24, 25:19, 25:21).
Бразилия — Таиланд — 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).
Япония — Сербия — 3:1 (19:25, 25:14, 25:23, 25:14).
Доминиканская Республика — Нидерланды — 0:3 (18:25, 21:25, 19:25).
Германия — Бельгия — 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:16).
Турнирная таблица
1. Италия – 9 побед — 2 поражения (28 очков).
2. Турция – 9-2 (27).
3. Китай – 9-2 (26).
4. Бразилия – 8-3 (25).
5. США – 8-3 (24).
6. Польша – 7-4 (20).
7. Япония – 6-5 (18).
8. Бельгия – 6-5 (16).
9. Сербия – 5-6 (15).
10. Германия – 5-6 (14).
11. Доминиканская Республика – 5-6 (13).
12. Таиланд – 4-7 (13).
13. Нидерланды – 3-8 (11).
14. Россия – 3-8 (10).
15. Южная Корея – 1-10 (3).
16. Болгария – 0-11 (1).
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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