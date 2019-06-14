Сорокайте: матч с Россией мы начали не с той ноги

Диагональная сборной Италии Индре Сорокайте прокомментировала победу в матче с командой России в Лиге наций со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21).

«Мы не с той ноги начали этот матч, допускали много ошибок. Во втором сете мы постарались обо всём забыть и стали играть так, как знаем. Мы защищались и атаковали как можно лучше. Мы с энтузиазмом относимся к предстоящим испытаниям. Я очень рада, что мы досрочно вышли в „Финал шести“. Это означает, что мы сразимся с лучшими командами мира. Они выставят свои лучшие составы», — приводит слова Сорокайте официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная Италии занимает первое место в турнирной таблице, команда России — 14-е. Подопечные Вадима Панкова потеряли шансы на выход в «Финал шести».