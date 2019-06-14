Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 13 июня, в женской Лиге наций были сыграны матчи третьего тура четвёртого этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Италии. Команда России, выигравшая 3 матча из 12, занимает 14-ю позицию.
Лига наций. Женщины. Четвёртый этап. Третий тур
Италия — Россия — 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21).
Южная Корея — Болгария — 1:3 (25:20, 23:25, 19:25, 24:26).
Бразилия — Сербия — 3:0 (25:23, 25:21, 25:15).
Япония — Таиланд — 3:0 (25:22, 25:22, 25:14).
Турция — Польша — 3:2 (22:25, 18:25, 25:16, 25:20, 15:12).
Китай — США — 0:3 (17:25, 22:25, 21:25).
Бельгия — Доминиканская Республика — 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 14:25, 11:15).
Германия — Нидерланды — 2:3 (25:21, 23:25, 25:20, 13:25, 14:16)
Турнирная таблица
1. Италия – 10 побед — 2 поражения (31 очко).
2. Турция – 10-2 (29).
3. Бразилия – 9-3 (28).
4. США – 9-3 (27).
5. Китай – 9-3 (26).
6. Япония – 7-5 (21, сеты — 24:18).
7. Польша – 7-5 (21, сеты — 26:23).
8. Бельгия – 6-6 (17).
9. Доминиканская Республика – 6-6 (15).
10. Сербия – 5-7 (15, сеты — 18:24).
11. Германия – 5-7 (15, сеты — 18:25).
12. Нидерланды – 4-8 (13, сеты — 19:27).
13. Таиланд – 4-8 (13, сеты — 14:26).
14. Россия – 3-9 (10).
15. Болгария – 1-11 (4).
16. Южная Корея – 1-11 (3).
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала). Сборная России потеряла шансы на выход в «Финал шести».
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