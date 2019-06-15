«Пляжники» Красильников и Стояновский — в 1/4 финала Мирового тура в Варшаве

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в 1/8 финала обыграли представителей Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана со счётом 22:20, 21:19.

За выход в полуфинал соревнований россияне сыграют с бразильцами Алисоном Черутти и Альваро Мораисом Фильо.

Ранее в ¼ финала вышла ещё одна российская пара Никита Лямин и Тарас Мыськив. Они обыграли немцев Юлиусу Толе и Клеменсу Виклеру со счётом 16:21, 21:17, 15:13

Третий российский дуэт Илья Лешуков и Константин Семёнов в 1/8 финала сразится с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в четвертьфинале сыграют с бразильянками Марией Антонелли и Кэрол.