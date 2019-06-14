Три российские пары вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Российские дуэты Вячеслав Красильников/Олег Стояновский и Никита Лямин/Тарас Мыськив пробились во второй раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве (Польша).

Красильников и Стояновский в первом раунде плей-офф обыграли представителей Швейцарии Адриана Хайдриха и Мирко Герсона — 21:14, 21:17, а Лямин и Мыськив одолели американцев Тревора Крэбба и Три Борна со счётом 20:22, 21:19, 15:10.

Ещё одна российская пара— Илья Лешуков/Константин Семёнов — вышла в 1/8 финала напрямую.

В следующих матчах Красильников и Стояновский встретятся с катарским дуэтом Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан, Лямину и Мыськиву будут противостоять представители Германии Юлиус Толе и Клеменс Виклер, а Лешуков и Семёнов сразятся с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.