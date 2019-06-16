Земчёнок: отлично, что в сборной России по волейболу есть такая конкуренция

Диагональный сборной России по волейболу Денис Земчёнок подвёл итоги второго матча третьего этапа Лиги наций, в котором команда Туомаса Саммельвуо обыграла команду Канады со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).

«Канада представлялась наиболее простым соперником в этом туре, поэтому Туомас дал отдохнуть некоторым парням перед Ираном. И, такое ощущение, нам немного не хватало взаимодействия в атакующих действиях. Играли в нападении не так, как должны были бы. Ошибались очень много. Да ещё отдавали столько очков подряд, когда выходили вперёд. Таких моментов было сразу несколько. Это выбивало нас из колеи. Хотя в какой-то момент ситуация была комфортной.

Каково быть в роли второго диагонального сборной? Да отлично же, что такая конкуренция. Полетаев вышел в четвёртом сете — и сколько положил? 9 из 10? Удивительные цифры. Он талантливый пацан, здорово играет. Какие могут быть претензии? Надо работать на тренировках, ждать своего шанса и показывать то, что умею. Никаких обид нет. Всё достаточно справедливо. Говорю именно про свою позицию. Каждый должен отвечать за себя. Кто-то, может, негодует, что получает совсем мало времени. Понятно, все мы хотим играть. Но если такой состав даёт результат, значит, всё делается правильно", — цитирует Земчёнка «Спорт-экспресс».