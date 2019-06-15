Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду в Лиге наций

Мужская сборная России во втором матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия взяла верх над командой Канады со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).

Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали седьмую победу в восьми играх турнира.



Лига наций. Мужчины. Третий этап. Второй тур. Урмия, Иран

Россия — Канада — 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).



Завтра, 16 июня, россияне встретятся с командой Ирана. Ранее Россия победила поляков — 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).

После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.



В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).