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Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России во втором матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия взяла верх над командой Канады со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).

Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали седьмую победу в восьми играх турнира.

Лига наций. Мужчины. Третий этап. Второй тур. Урмия, Иран
Россия — Канада — 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).

Завтра, 16 июня, россияне встретятся с командой Ирана. Ранее Россия победила поляков — 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).

После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).

Лига наций (м)
15 июня 2019, суббота. 14:00 МСК
Россия
3 : 1
25:23, 22:25, 25:20, 25:23
Канада
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Неудачу в первом сете спишем на адаптацию к иранскому залу. Всё, что было дальше, не оставило вопросов о силе команды Саммельвуо.
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