Мужская сборная России по волейболу обыграла Канаду в Лиге наций
Мужская сборная России во втором матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия взяла верх над командой Канады со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).
Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали седьмую победу в восьми играх турнира.
Лига наций. Мужчины. Третий этап. Второй тур. Урмия, Иран
Россия — Канада — 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:23).
Завтра, 16 июня, россияне встретятся с командой Ирана. Ранее Россия победила поляков — 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).
После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.
В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).
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Неудачу в первом сете спишем на адаптацию к иранскому залу. Всё, что было дальше, не оставило вопросов о силе команды Саммельвуо.
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