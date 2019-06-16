«Пляжники» Красильников и Стояновский уступили в 1/2 Мирового тура в Варшаве

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не сумели выйти в финал, уступив в драматичном поединке норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сэндли Соруму со счётом 1:2 (23:25, 21:19, 21:23).
По ходу решающего сета Красильников и Стояновский заработали матчбол, но не сумели его реализовать. В другом полуфинальном поединке сыграет ещё одна пара из России. Илья Лешуков и Константин Семёнов поспорят за выход в решающий матч с бразильским дуэтом Эвандро Гонсалвес Оливейра/Оскар Шмидт. Встреча состоится сегодня, 16 июня.
Ещё одна российская пара — Никита Лямин и Тарас Мыськив – завершила выступления на стадии четвертьфинала. Они уступили бразильскому дуэту, с которым сегодня встретятся Лешуков и Семёнов.
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