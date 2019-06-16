Тетюхин: ни разу не пожалел о завершении карьеры, но мог поиграть ещё пару лет

Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Сергей Тетюхин, завершивший карьеру по окончании сезона-2017/18, рассказал, тянет ли его снова выйти на площадку.

«Мне казалось, что олимпийское золото — это мечта, осуществив которую интереса в спорте уже не будет. Думал, изменится жизнь, изменится мироощущение. На деле же получилось, что спустя небольшое время эйфория прошла, и я осознал: а ничего, по большому счёту, не перевернулось. Ну, добавился титул, приставка званий удлинилась. Но нужно так же тренироваться, чтобы продолжать играть успешно. А желание и интерес делать это у меня остались.

И восприятие у каждого своё, и послевкусие. Кому-то достаточно чего-то одного и пробовать другое уже не хочется, а другие — не прочь. Тут нельзя сказать, как правильно, а как неправильно. Продолжил выступать, участвовал на Играх-2016. Хотелось снова почувствовать вкус победы.

Раннее окончание карьеры? Наверное, я завершил именно в тот момент, когда всё совпало. Чётко решил, что пора. Даже сомнений не было. Не знаю, почему. Но сейчас совершенно не жалею о принятом решении. И за год без волейбола у меня ни разу не было желания выйти на площадку. Есть убеждение, что сейчас нахожусь в жизни на своём месте. По ощущениям, ещё можно было бы поиграть пару годков. Но это уже было бы не в удовольствие, не совсем правильно. А мне внутренний баланс очень важен", — приводит слова Тетюхина «Команда России».