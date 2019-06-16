Российские «пляжницы» обыграли украинок и вышли в финал чемпионата Европы U18

В Бадене (Австрия) продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков в возрастной категории до 18 лет. Россиянки Мария Бочарова и Елизавета Губина в напряжённом полуфинальном поединке одержали победу над представительницами Украины Анной Чешельницкой и Дарьей Романюк со счётом 2:1 (21:23, 21:17, 15:10).
В решающем матче Бочарова и Губина сыграют с испанским дуэтом Таня Морено Матвеева/Ана Вергара, одолевшим в полуфинальной встрече спортсменок из Чехии Маркету Свозилову и Элиску Теззеле – 2:0 (21:17, 21:16).
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Баден, Австрия
Девушки. Полуфиналы
Бочарова/Губина (Россия) – Чешельницкая/Романюк (Украина) — 2:1 (21:23, 21:17, 15:10).
Морено Матвеева/ Вергара (Испания) – Свозилова/Теззеле (Чехия) — 2:0 (21:17, 21:16).
Финальный матч чемпионата Европы U18 среди девушек пройдёт сегодня, 16 июня. Начало — в 17:00 мск.
- 16 июня 2019
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:48
-
12:27
-
11:45
- 15 июня 2019
-
20:19
-
19:49
-
16:09
-
14:14
-
12:59
- 14 июня 2019
-
21:39
-
17:32
-
17:27
-
17:03
-
16:17
-
15:38
-
14:19
-
14:08
-
14:03
-
13:06
-
12:18
-
11:14
-
10:08
-
09:02
- 13 июня 2019
-
23:21
-
17:53
-
16:45
-
15:13
-
14:12
-
13:22
-
12:04
-
11:06
-
10:03
-
09:02