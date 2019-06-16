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Российские «пляжницы» обыграли украинок и вышли в финал чемпионата Европы U18

Российские «пляжницы» обыграли украинок и вышли в финал чемпионата Европы U18
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Бадене (Австрия) продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков в возрастной категории до 18 лет. Россиянки Мария Бочарова и Елизавета Губина в напряжённом полуфинальном поединке одержали победу над представительницами Украины Анной Чешельницкой и Дарьей Романюк со счётом 2:1 (21:23, 21:17, 15:10).

В решающем матче Бочарова и Губина сыграют с испанским дуэтом Таня Морено Матвеева/Ана Вергара, одолевшим в полуфинальной встрече спортсменок из Чехии Маркету Свозилову и Элиску Теззеле – 2:0 (21:17, 21:16).

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Баден, Австрия
Девушки. Полуфиналы
Бочарова/Губина (Россия) – Чешельницкая/Романюк (Украина) — 2:1 (21:23, 21:17, 15:10).
Морено Матвеева/ Вергара (Испания) – Свозилова/Теззеле (Чехия) — 2:0 (21:17, 21:16).

Финальный матч чемпионата Европы U18 среди девушек пройдёт сегодня, 16 июня. Начало — в 17:00 мск.

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