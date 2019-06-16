Российские «пляжницы» обыграли украинок и вышли в финал чемпионата Европы U18

В Бадене (Австрия) продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков в возрастной категории до 18 лет. Россиянки Мария Бочарова и Елизавета Губина в напряжённом полуфинальном поединке одержали победу над представительницами Украины Анной Чешельницкой и Дарьей Романюк со счётом 2:1 (21:23, 21:17, 15:10).



В решающем матче Бочарова и Губина сыграют с испанским дуэтом Таня Морено Матвеева/Ана Вергара, одолевшим в полуфинальной встрече спортсменок из Чехии Маркету Свозилову и Элиску Теззеле – 2:0 (21:17, 21:16).



Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Баден, Австрия

Девушки. Полуфиналы

Бочарова/Губина (Россия) – Чешельницкая/Романюк (Украина) — 2:1 (21:23, 21:17, 15:10).

Морено Матвеева/ Вергара (Испания) – Свозилова/Теззеле (Чехия) — 2:0 (21:17, 21:16).



Финальный матч чемпионата Европы U18 среди девушек пройдёт сегодня, 16 июня. Начало — в 17:00 мск.