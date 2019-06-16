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Российские волейболисты потерпели второе поражение в Лиге наций, уступив Ирану

Российские волейболисты потерпели второе поражение в Лиге наций, уступив Ирану
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России в заключительном матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия уступила хозяевам со счётом 0:3 (20:25, 24:26, 23:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо в нынешнем розыгрыше турнира это поражение стало вторым. В девяти играх россияне одержали семь побед.

Лига наций. Мужчины. Третий этап. Третий тур. Урмия, Иран
Иран — Россия — 3:0 (25:20, 26:24, 25:23).

На следующем этапе Лиги наций в Бразилии российская команда 22 июня мск сыграет со сборной Германии, на следующий день — со сборной Болгарии, а 24 июня мск проведёт поединок с командой Бразилии.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).

Лига наций (м)
16 июня 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Иран
3 : 0
25:20, 26:24, 25:23
Россия
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