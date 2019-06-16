«Пляжники» Лешуков и Семёнов выиграли бронзу на этапе Мирового тура в Польше

Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве. В матче за третье место они обыграли соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского со счётом 21:19, 17:21, 16:14.

Лешуков и Семёнов в полуфинале уступили бразильскому дуэту Эвандро Гонсалвес Оливейра/Оскар Шмидт со счётом 11:21, 18:21. Красильников и Стояновский проиграли паре Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сэндли Сорум — 23:25, 21:19, 21:23.

Чемпионат мира по пляжному волейболу состоится в Гамбурге с 28 июня по 7 июля.