«Пляжники» Лешуков и Семёнов выиграли бронзу на этапе Мирового тура в Польше
Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве. В матче за третье место они обыграли соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского со счётом 21:19, 17:21, 16:14.
Лешуков и Семёнов в полуфинале уступили бразильскому дуэту Эвандро Гонсалвес Оливейра/Оскар Шмидт со счётом 11:21, 18:21. Красильников и Стояновский проиграли паре Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сэндли Сорум — 23:25, 21:19, 21:23.
Чемпионат мира по пляжному волейболу состоится в Гамбурге с 28 июня по 7 июля.
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