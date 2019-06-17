Панков: задача попасть в «Финал шести» была для сборной России невыполнимой

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал непопадание команды в «Финал шести» Лиги наций. Россиянки потеряли шансы на выход в финальный раунд по итогам четвёртого этапа соревнований. С 18 по 20 июня сборная России сыграет на этапе в Екатеринбурге. Соперниками россиянок будут команды США, Таиланда и Нидерландов.



«Задача выхода в „Финал шести“ Лиги наций была желаемая, но невыполнимая для нас в этом сезоне. Попасть в „Финал шести“ без основных игроков невозможно. Женя Старцева только начинает играть, другие опытные игроки совсем недавно присоединились. В этом сезоне мы делаем ставку на выздоровление наших лидеров, на приобретение молодыми игроками опыта. На данный момент мы явно отстаём от многих сборных в понимании игры, в скорости, мы опаздываем в игровых решениях. Нам нужно приобретать опыт, который так необходим», — добавил тренер россиянок", — цитирует Панкова «РИА Новости».

По словам Панкова, главным стартом для команды будет олимпийский отбор, который пройдёт в августе в Калининграде.



«Отбор на Олимпиаду — это важнейший турнир для нас в этом сезоне. Мы постепенно подключаем игроков основного состава. Важно, что сейчас у нас играет молодёжь. Из опытных игроков мы уже подключили Ксению Парубец, Ирину Воронкову. Нам важно составить конкуренцию лучшим сборным на уик-энде в Екатеринбурге. всех трёх соперников очень скоростная игра, самоотверженная. Они очень мотивированы. Таиланд вообще одна из самых комбинационных команд в мире. По стилю они похожи на „Уралочку“.

Романова играет с травмой руки — кисти и локтя. К ней нет претензий по поводу игры на блоке и в защите. Но дирижёрство командой лежит на ней. Я частично доволен её игрой. Но играть с травмой очень сложно. На первых этапах Романова допускала очень много технических ошибок. Но это характер, она защищает интересы команды, несмотря ни на что", — сказал Панков.