Моррисон: сыграть со сборной России в Екатеринбурге будет интересно

Главный тренер женской сборной Нидерландов Джейми Моррисон поделился ожиданиями от пятого этапа Лиги наций, который пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 20 июня. Соперниками голландок будут команды США, России и Таиланда.
«Лига наций — очень интересный турнир, для нас в таком долгом, сложном турнире главное — здоровье игроков, мы старались применять ротацию. На этой неделе сыграем с тремя очень хорошими командами, надеемся показать хорошую игру. У сборной России сплав опыта и молодости на площадке, будет очень интересно сыграть с ними здесь, в Екатеринбурге», — передаёт слова Моррисона корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
В турнирной таблице сборная Нидерландов занимает 12-е место. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала). Сборная России потеряла шансы на выход в «Финал шести».
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