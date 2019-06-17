Старцева: вроде бы в Италии сборная России сыграла повеселее

Связующая сборной России Евгения Старцева оценила соперников по Лиге наций и рассказала, как чувствует себя в статусе капитана команды. На пятом этапе в Екатеринбурге россиянки сыграют со сборными США, Таиланда и Нидерландов.
«Я играла очень мало, поэтому не могу сказать, какой соперник был самым неудобным. Всё-таки смотреть по телевизору и играть — разные вещи. Быть капитаном для меня не очень сложно, я приехала в Италию, постаралась помочь, направить что-то в нужное русло. Вроде бы повеселее там сыграли (улыбается)», — передаёт слова Старцевой корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Команда России, выигравшая 3 матча из 12, занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Лиги наций. Подопечные Вадима Панкова потеряли шансы на выход в «Финал шести».
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