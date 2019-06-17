Ярёменко: Михайлов будет прицельно готовиться к финалу Лиги наций

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яремёнко сообщил, что диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов присоединится к сборной России, если команда выйдет в «Финал шести» Лиги наций. В турнирной таблице подопечные Туомаса Саммельвуо занимают четвёртое место.
«У нас в заявке из 25 человек на Лигу наций есть молодые ребята, есть и Максим Михайлов. Основным усилением, думаю, будет появление Михайлова. Он через неделю выходит из отпуска и будет готовиться прицельно к финалу. Планируем, что он примет участие в финале», – приводит слова Ярёменко ТАСС.
Матчи четвёртого этапа с участием сборной России пройдут в Куябе (Бразилия). 21 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с немцами, 22-го — с болгарами, 23-го — с бразильцами.
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