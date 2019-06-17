«Енисей» расстался с диагональной сборной Украины

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о расставании с украинской диагональной Анастасией Крайдуба.

С 2013 по 2018 год волейболистка выступала за «Химик» из Южного (Украина). В составе этой команды Крайдуба стала четырёхкратной чемпионкой Украины, трёхкратной обладательницей Кубка Украины. В 2016 году она выиграла Суперкубок Украины. В 2015 году вместе с «Химиком» Анастасия дошла до полуфинала Кубка вызова, в сезоне-2016/17 приняла участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В составе сборной Украины Крайдуба завоевала бронзовую (2017) и серебряную (2015) медали Всемирной универсиады.

В минувшем сезоне в российской Суперлиге Анастасия провела 27 матчей (107 партий) и набрала 483 очка.



«Благодарим Анастасию за сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.