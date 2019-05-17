«Енисей» продлил контракт со связующей сборной Украины

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта со связующей сборной Украины Александрой Перетятько. В красноярский клуб она перешла в 2015 году из «Липецка». За четыре сезона в команде Перетятько стала бронзовым призёром российской Суперлиги, а также помогла команде дважды завоевать серебряные медали Кубка страны.

В минувшем сезоне Александра сыграла в 28 матчах и набрала 88 очков.

Ранее контракты с «Енисеем» продлили центральные блокирующие Наталья Назарова и Елена Самойлова.

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. Действующим победителем этого турнира является итальянская «Монца». В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».