Стала известна дата матча «Кузбасс» — «Зенит-Казань» в Суперкубке России

Стал известен календарь чемпионата России среди мужских команд. Розыгрыш мужской Суперлиги сезона-2019/20 стартует 26 октября, а завершится 7 марта. Чемпион страны определится по итогам «Финала шести» (1-5 апреля). Перед финальным этапом состоится один раунд плей-офф, в котором примут участие команды, занявшие 3-10-е места.
В регулярном чемпионате команды будут разделены на две группы и вместо 26 туров проведут 19 (12 — с соперниками из своей группы, 7 — из другой). Несмотря на разделение команд, турнирная таблица будет общей. Победители групп попадут в финальный турнир напрямую.
Группы выглядят следующим образом:
Группа 1: «Кузбасс», «Зенит» Санкт-Петербург, «Локомотив», «Урал», «Динамо-ЛО», «Енисей», «Югра-Самотлор».
Группа 2: «Зенит-Казань», «Факел», «Белогорье», «Динамо», «Нова», «Газпром-Югра», АСК.
Первый тур. 26 октября
АСК – «Факел»
«Газпром-Югра» – «Белогорье».
«Динамо» – «Нова».
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Югра-Самотлор».
«Локомотив» – «Енисей»
«Урал» – «Динамо-ЛО».
9 ноября в Кемерово «Кузбасс» и казанский «Зенит» в матче пятого тура разыграют Суперкубок страны, сообщает «Спорт Бизнес Online». «Кузбасс» является действующим чемпион России, «Зенит» – обладатель Кубка страны.
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