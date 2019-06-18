Абаев: хотел и хочу играть за «Локомотив»

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев рассказал, что в прошедшем сезоне внимательно следил за российской Суперлигой, выступая во Франции за «Пуатье».

«В этом сезоне — очень внимательно. В Болгарии, откровенно говоря, такого не было. А в последнее время как-то интересно стало. Может, повзрослел, в голове что-то изменилось. Почти все игры видел. К тому же много друзей, знакомых ребят играют сейчас в Суперлиге. И за ними смотрю. За чемпионатом Италии тоже следил. Он сейчас, наверное, самый сильный мире.



Показалось, что игра „Локомотива“ во многом зависит от настроения. Не хватало стабильности. Могли бешеную игру выдать, без шансов для соперников. А могли провести провальный матч. Хотя состав у «Локомотива» очень приличный. Константин Бакун мне понравился. Мне кажется, это был лучший сезон в его карьере со времен выступления за «Факел». В общем, потенциал у команды большой.



Знаком ли с Пламеном Константиновым? Да, ведь по его рекомендации я уехал в Болгарию. Мы созванивались, когда я был во Франции. Общались и после того, как поступило предложение от « Локомотива». Пламен рассказал, как видит команду в новом сезоне. Много говорили по поводу моей карьеры.

Безусловно, приятно вернуться в родную команду. Хотел и хочу играть за «Локомотив». Другое дело, что пока буду вторым связующим. Впрочем, надеюсь, что смогу составить конкуренцию Фабиану Джизге», — цитирует Абаева официальный сайт клуба.

В составе «Пуатье» Абаев занял седьмое место в чемпионате Франции. Команда российского волейболиста проиграла белгородскому «Белогорью» в полуфинале Кубка вызова.

Подопечные Константинова заняли пятое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги и завоевали путёвку в Кубок вызова.