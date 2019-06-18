Спиридонов стал игроком «Урала»

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов продолжит карьеру в уфимском «Урале», сообщает официальный «твиттер» клуба.

В минувшем сезоне Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и 5 – в Лиге чемпионов. В обоих турнирах подопечные Владимира Алекно завоевали серебро. Алексей уже выступал за «Урал» в сезоне-2012/13.

Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги.

«Урал» продлил контракты с блокирующими Александром Абросимовым и Игорем Филипповым, расстался с Денисом Черейским. Новичками уфимского клуба ранее также стали связующий Сергей Макаров, доигровщик Денис Бирюков, блокирующий Леонид Кузнецов.

Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.