Спиридонов стал игроком «Урала»
Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов продолжит карьеру в уфимском «Урале», сообщает официальный «твиттер» клуба.
В минувшем сезоне Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и 5 – в Лиге чемпионов. В обоих турнирах подопечные Владимира Алекно завоевали серебро. Алексей уже выступал за «Урал» в сезоне-2012/13.
Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги.
«Урал» продлил контракты с блокирующими Александром Абросимовым и Игорем Филипповым, расстался с Денисом Черейским. Новичками уфимского клуба ранее также стали связующий Сергей Макаров, доигровщик Денис Бирюков, блокирующий Леонид Кузнецов.
Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.
Источник: Спиридонов и Алексеев перейдут из казанского «Зенита» в «Урал»
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