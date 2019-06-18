Глава Екатеринбурга: Карполь всю жизнь бурил так, чтобы можно было показать всем

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал открытие памятника Николаю Карполю и команде «Уралочка». Скульптура получила название «Уралочке посвящается».

«Сегодня мы отдаём дань уважения тренеру Карполю, первая его гражданская специальность — мастер бурения. И вот он всю жизнь бурил так, чтобы это можно показывать всему миру. Ну а для нас, для горожан это будет хороший повод подойти и рассказать детям, почему, зачем здесь стоит этот монумент. Спасибо Николаю Васильевичу и „Уралочке“! — передаёт слова Высокинского корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Карполь является президентом и главным тренером клуба «Уралочка» с 1969 года. Он возглавлял женские сборные СССР (1978—1982, 1987—1991), СНГ (1992), России (1993—2004) и Беларуси (2009—2010).